توفي، صباح أمس (الإثنين)، الفنان المصري أحمد رشوان، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد مسيرة فنية امتدت عقودًا.

وكان رشوان مقيمًا في دار رعاية الفنانين التابعة لنقابة المهن التمثيلية، الواقعة في مدينة السادس من أكتوبر، قبل نقله الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر خبر وفاته عبر بيان رسمي على صفحتها الرسمية في «فيسبوك» وقدمت التعازي والمواساة لأسرته.

وذكرت بأن الفنان أحمد رشوان وافته المنية بعد مسيرة فنية امتدت عقودًا، قدّم خلالها أعمالًا سينمائية ومسرحية وتلفزيونية تركت بصمة راسخة في ذاكرة الجمهور.

وقال مصدر مسؤول في نقابة المهن التمثيلية بمصر إن «الفنان الراحل لم يتوف داخل دار رعاية الفنانين كما أُشيع، بل فارق الحياة في أحد مستشفيات العاصمة القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة منذ أيام عدة».