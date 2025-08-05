اتهم المنشد حامد الضبعان، الفنان محمد عبده بسرقة الألحان من التراث اليمني، قائلا إن بعض الألحان تمت سرقتها، ومن أشهر الأغنيات مسروقة اللحن «لو كلفتني المحبة».

وأضاف خلال ظهوره في بودكاست نشر «أي أحد يأخذ ألحان شخص آخر وينسبها لنفسه فهذه سرقة، وإذ أردت أن تأخذ ألحانا وتطورها فيجب أن تكتب ذلك، وعن نفسي أنا اكتب اسم الملحن حتى أيام الألبومات طالما أن اللحن لا يخصني».



وكشف الضبعان خلال اللقاء، سبب خلافه مع الفنانة الكويتية حياة الفهد في 2005، وقصيدة ياسعود التي انتشرت حولها شائعة تخص ابنها.



واضاف "كنت أحب المجلات الشعرية، وصادفت قصيدة للفنانة حياة الفهد بعنوان "يا سعود"، وحاولت التواصل مع المجلة أو الفنانة حياة الفهد ولم أتمكن من الوصول، فأخذت القصيدة وسجلتها ونزلتها في قناتي على اليوتيوب بكلماتها كما هي".

وقال " بعد انتشار العمل ظهرت معه قصة لا أعلم عنها شيء، وهي أن الفنانة حياة الفهد لها ولد يدعى سعود وهاجر منذ سنوات بسبب معارضته للفن ولعمل والدته".

وتابع انتشر مع القصة، شائعة بأن الفنانة حياة الفهد أرسلت لي القصيدة من أجل تلحينها حتى يرق قلب ابنها ويعود لها من جديد، مؤكدا ًتواصل الإعلامية الكويتية مي العيدان معه واخباره بأن حياة الفهد زعلانة منه وممكن ترفع عليك دعوى بسبب القصيدة".وأضاف الفنان حامد الضبعان، تواصلت مع الفنانة حياة الفهد، وكشفت لها الحقيقة وبأنني لا أعلم أي تفاصيل عن شائعة ابنها.



ومن جانبها أكدت الفنانة حياة الفهد للضبعان، إستماعها للقصيدة التي لحنها يومياً ولكنها غاضبة من الشائعة التي حبكت حول ابنها، خاصة أن هناك أشخاص من داخل وخارج الكويت صدقوا الشائعة تواصلوا معاها للإصلاح بينها وبين ابنها.