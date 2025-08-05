كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي، تطورات الحالة الصحية للفنان المصري محمد صبحي، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة في منزله ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقال أشرف زكي في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ»، «تعرض محمد صبحي لحالة إغماء داخل منزله الخاص نتيجة إرهاق شديد ونقل إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته الصحية».

وتابع نقيب المهن التمثيلية، أنه تواصل مع أصدقاء مقربين من الفنان محمد صبحي وأخبروه بأن الأمر ليس خطيراً، وسيغادر المستشفى خلال الساعات القليلة القادمة.

وكان آخر أعمال محمد صبحي مسرحية «فارس يكشف المستور»، والتي تدور في إطار كوميدي غنائي استعراضي، ويشارك البطولة بجانب محمد صبحي، كل من ميرنا وليد، كمال عطية، رحاب حسين، أنجيلكا أيمن، ليلى فوزي، داليدا، مصطفى يوسف، محمد شوقي، لمياء عرابي وغيرهم، والعمل من تأليف وإخراج محمد صبحي وشارك في كتابتها أيمن فتيحة.