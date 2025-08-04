تصاعد التوتر بين النجمتين أصالة نصري ومايا دياب، بعد أن فجّرت الأولى موجة جدل واسعة على مواقع التواصل بسبب رد ساخر تجاه النجمة اللبنانية، خلال مؤتمر صحفي أقيم على هامش مشاركتها في مهرجان جرش بالأردن.

البداية جاءت عندما سُئلت أصالة عن رأيها في ألبوم مايا دياب الجديد، فأجابت باستهجان: «مين؟»، قبل أن تستدرك بعبارات بدت أكثر حدة: «نزلت ألبوم؟ ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعته»، ثم تابعت محاولة إنهاء الحوار: «حبيت أغاني عمرو دياب يجنن، وخلّينا في المؤتمر وبس».

الرد الذي اعتبره الجمهور تقليلاً من شأن مايا لم يمر مرور الكرام، وردّت الأخيرة عبر تصريحات لبرنامج ET بالعربي بلهجة هجومية قائلة: «أصالة فنانة ينقصها الوفاء، والأفضل أن تغلق فمها»، مضيفة في سخرية باللغة الإنجليزية: «She Zip It»، قبل أن تستطرد: «إذا بدكن تفسروا لها بالعربي لأنها ما راح تفهم».

وانتشرت تصريحات الطرفين كالنار في الهشيم، لتعيد للأذهان خلافاً قديماً بين النجمتين يعود لسنوات، دون أن تُعلن أسبابه بشكل واضح، إذ سبق لمايا أن علقت بقولها: «أصالة إنسانة طيبة.. لكن أحياناً متسرعة، والموقف الذي حدث بيننا كان محرجاً ولا أريد التطرق إليه».

وسط هذا السجال المحتدم بين التجاهل والسخرية، يرى مراقبون أن الخلاف مرشح للتصعيد ما لم يضع الطرفان حداً لحرب التصريحات، خصوصاً أن تفاعل الجمهور بين مؤيد ومعارض زاد من اشتعالها، في انتظار ما إذا كان الموسم الصيفي سيحمل جولة جديدة من «التصريحات النارية» بين النجمتين أم تهدئة مفاجئة في اللحظات الأخيرة.