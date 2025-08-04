حقق فيلم «روكي الغلابة»، بطولة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، نجاحاً جماهيرياً ملحوظاً منذ بدء عرضه في صالات السينما في مصر في 30 يوليو الماضي، ضمن موسم أفلام الصيف 2025، والذي يشهد منافسة قوية بين عدد من الأعمال السينمائية.

وبحسب بيانات شباك التذاكر، حقق الفيلم أمس (الأحد)، إيرادات يومية بلغت نحو نحو مليون و401 ألف جنيه، مقابل بيع 16.3 ألف تذكرة حتى الآن، ليواصل بذلك تصدره قائمة الأعلى إيراداً في شباك التذاكر.

فيما وصلت الإيرادات الإجمالية لفيلم روكي الغلابة إلى 14 مليوناً و484 ألف جنيه، مقابل بيع 95.5 ألف تذكرة بعد 5 أيام عرض فقط، في مؤشر قوي على نجاحه التجاري والجماهيري.

وتدور أحداث «روكي الغلابة» في إطار كوميدي مليء بالتشويق، تجسد من خلاله دنيا سمير غانم شخصية فتاة تعمل حارسة شخصية، تُكلف بحماية رجل أعمال شهير يؤدي دوره محمد ممدوح، لتبدأ بينهما سلسلة من المواقف الكوميدية.