فُجع الوسط الفني العراقي، اليوم، برحيل المخرج مهدي طالب، بعد صراع مع المرض.

ويُعدّ الراحل من أبرز الأسماء في مجال الإخراج التلفزيوني، وأرسى عبر أعماله ركائز درامية لافتة، تمثّلت في معالجات اجتماعية وإنسانية عميقة، تركت بصمة واضحة في المشهد الفني المحلي.

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، في بيان لها، المخرج طالب، وقالت: «ببالغ الحزن والأسى، تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل المخرج مهدي طالب، والذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون».

ومن أبرز أعمال الراحل مسلسل «وادي السلام»، الذي تناول قضايا اجتماعية معاصرة، و«ضياع في حفر الباطن»، الذي عالج قضايا إنسانية معمّقة بأسلوب بصري سردي مميز.