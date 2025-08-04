أكد الفنان المصري كريم عفيفي أن الجمهور السعودي يمتلك ذائقة فنية عالية ويتفاعل بشغف مع الأعمال المصرية، مشيداً باستقبال السعوديين لمسرحية «أنستونا» التي عُرضت ضمن فعاليات المسرح السعودي وحققت نجاحاً كبيراً.

وفي حديثه لـ«عكاظ»، وصف عفيفي التجربة بأنها رائعة، مشيراً إلى أن العروض المسرحية نُفذت كاملة العدد، ما يعكس مستوى الإعجاب والإقبال الكبير من الجمهور. وأضاف: «رد الفعل كان مذهلاً.. تفاعل الجمهور مع كل تفصيلة، وهذا دليل على عمق ارتباطهم بالفن المصري».

وحول جديده الفني، كشف عفيفي استعداده للمشاركة في موسم الرياض القادم من خلال أعمال مسرحية متنوعة، مؤكداً أنه لا يفضل الظهور الدائم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يفسر ابتعاده النسبي عن الجمهور في الفترة الماضية.

ويستعد النجم الكوميدي لتصوير مسلسل جديد بعنوان «كنبة»، مؤكداً أنه يحمل فكرة مختلفة وجديدة على المشاهد العربي، إلى جانب انتظاره عرض فيلمه الجديد «ولاد المحظوظة» في دور السينما بنهاية العام الحالي.

ويضم فيلم «ولاد المحظوظة» كوكبة من نجوم الصف الأول والشباب، أبرزهم هيفاء وهبي، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، وسامي مغاوري، وهو من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل. ويُتوقع أن يُقدّم تجربة سينمائية مميزة تعكس روح الشباب والحس الكوميدي المعهود من أبطال العمل.



