توعد الفنان المصري أحمد وفيق باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد مروّجي مقطع فيديو مفبرك، تم تداوله عبر منصة «تيك توك»، يتضمن اتهامات كاذبة تمس سمعته، وتربطه زوراً بقضية تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية.

وفي منشور على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أوضح وفيق بأن الفيديو المتداول تم التلاعب به بشكل متعمَّد، إذ يعود في الأصل إلى رسالة تهنئة مصورة وجّهها إلى «نوح»، نجل صديقه الفنان محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، قبل أن يتم تحريف المقطع بإدراج مكالمة صوتية مزيفة بصوت شبيه بصوته، توحي بتورطه في قضية جنائية خطيرة.

وقال: «في شخص نزّل فيديو لي على تيك توك، وأنا بهنّئ نوح، ابن صديقي محمد عطية، بمناسبة عيد ميلاده، وقام بتركيب مكالمة صوتية عليه بين رجل وسيدة من تيك توك، الصوت يشبه صوتي، ويُوحي بأنني طرف في تجارة أعضاء». وتابع وفيق: «سأقوم بعمل بلاغ، وأي حد سيعيد نشر هذا الفيديو أو يشهّر بي لن أرحمه، وسأحاسبه بالقانون»، معتبراً ما حدث تشهيراً فجاً وتجنياً صارخاً على سمعته، مؤكداً عدم صمته أمام هذا الانتهاك، وتكليف فريقه القانوني باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحذف الفيديو، وملاحقة المتورطين في صناعته ونشره.