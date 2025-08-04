طرح الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله أحدث أغانيه بعنوان «يا روح الدار» عبر «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية، والأغنية من كلمات نبض، وألحان أحمد الهرمي، ومن إنتاج روتانا.

وشارك حساب «روتانا موسيقى» بـ«إنستغرام» مقطعاً من أغنية عبدالمجيد عبدالله «يا روح الدار»، وعلق: «غرامك يجري بدمي، جديد الفنان الكبير ‫عبدالمجيد عبدالله، يا روح الدار».

وتقول كلمات الأغنية

يا روح الدار وأنفاس القصيد ونسمة الأشعار

يا حلمي الأول اللي عشت فيه وحلمي الآتي

حبيبة قلبي اللي تعزف بـ قلبي لحن وأوتار

على خطواتها وأنفاسها تعزف كتاباتي

تعالي يا بعد روح المدينة والبشر والدار

تعالي واسكني في وسط صدري واسكني ذاتي

أحبك وأعشقك واخترتك وقلبي هو المختار

يا طيب الحظ في قربك ويا طيب اختياراتي

من جهة ثانية، يحيي الفنان عبدالمجيد عبدالله حفلاً فنياً في دولة الكويت في 25 من سبتمبر القادم، بقيادة الفرقة الموسيقية والمايسترو وليد فايد.