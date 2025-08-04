أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري اعتزالها التفاعل المباشر مع مواقع التواصل الاجتماعي، لعدم مقدرتها على مواجهة السلبية.

وقالت أصالة في تصريحات تلفزيونية: «قررت التوقف عن استخدام حساباتي على منصات التواصل، وقررت أعتزل السوشيال ميديا أنا بتابع من موبايل جوزي وبنتي وابني، لأن الآلاف بيحبوني، لكن اللي عايز يضايقني للأسف بيعرف يضايق، وأنا مبعرفش أتجاوز».

وفي سياق آخر، كشفت أصالة نيتها زيارة وطنها سورية للمرة الأولى منذ 15 عامًا، وهي زيارة طال انتظارها من جمهورها ومحبيها داخل البلاد، إذ صرّحت خلال مؤتمر صحفي على هامش حفل ختام مهرجان جرش، قائلة: «نفسي الزيارة دي تشفي غليلي وتريح المحبين وتعوضني عن وجع سنين الغياب. عندي مطالب إنسانية ومهنية، ولو اتحققت، هكون في سورية آخر أغسطس إن شاء الله».

وكانت أصالة خطفت الأنظار خلال حفل ختام مهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، وتم تكريمها بحضور وزير الثقافة الأردني ومحافظ جرش.