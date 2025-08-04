علق الفنان المصري محمد هنيدي على أزمة مقدمي المحتوى على منصة «تيك توك»، على خلفية ضبط السلطات المصرية لعدد منهم خلال الأيام الأخيرة.

وكتب هنيدي تعليقاً على موقع «فيسبوك» أكد من خلاله بأن المشكلة ليست في الذوق العام ولا فكرة تدخل الدولة، المشكلة أعمق بكثير، حيث إن نوعا معينا من المحتوى الشعبوي، والذي يحتوي على حوار شعبي، وسباب علني، وإيحاءات جنسية، أصبح يعجب شرائح كبيرة جدًا من الناس.

وأضاف «هذه النوعية من مقدمي المحتوى أصبحت مصدر جذب أكتر من السينما والتلفزيون، ومع كل إعجاب ومشاهدة، يقرر آخرون ترك أعمالهم وأشغالهم ليقوموا بالمثل».

وقال «في الأول يبدأ الأمر ببث مباشر بسيط، ومع الوقت ومع قلة الأموال يبدأ هؤلاء في تقديم محتوى أكثر انحدارا لجذب المشاهدات، والكارثة؟ الجمهور موجود».

وحذر هنيدي من خطورة الأمر قائلا: «تيك توك أصبحت المنصة الأولى في الشرق الأوسط ومصر، و70 % من الناس يعرفون التيكتوكرز واحدا واحدا، أصبحوا نجوما يقدمون الإعلانات، ويتم تكريمهم، ويظهرون في كل مهرجان، والنتيجة؟! العقل الجمعي للمجتمع يتغير، والجيل الجديد أصبح يعتقد أن هذا هو النجاح، وآخرون يشعرون بإحباط، مضيفاً «شخص يعمل ويشقى لمدة 12 ساعة يوميا، والآخر يسب أهله، ويقول ألفاظا خارجة على المنصات، ويكسب أكثر منه بـ 10 مرات». وتابع: «أنا لست مع المنع، لكن من الصعب أن ننفي أن هناك خللا كبيرا، خلل يمس العقول والوعي، وشكل المجتمع نفسه، التأثير حقيقي وخطير جدًا على أجيال كاملة».

وشنت وزارة الداخلية المصرية حملات موسعة ضد صنّاع محتوى على منصة «تيك توك» مخالفين للقانون، حيث ثبت تورطهم ببث مقاطع فيديو وصفت بـ«الخادشة للحياء».