احتفى القيصر كاظم الساهر بعيد ميلاد نجله الأصغر «عمر»، عبر منشور على حسابه الرسمي على «إنستغرام»، سلط فيه الضوء على المشاعر الأبوية الدافئة التي تربطه بابنه.

ونشر كاظم الساهر صورة تجمعه بابنه، مصحوبة بتعليق: «يوم ميلاد سعيد حبيبي.. أتمنى لك الأفضل دائماً»، في رسالة بسيطة تحمل في طياتها كل معاني الحب، الدعاء، والامتنان.

ولقي المنشور تفاعلاً واسعاً من محبي النجم كاظم الساهر، إذ تجاوزت الإعجابات الآلاف خلال ساعات، وعلق الجمهور بكلمات تهنئة، معبرين عن إعجابهم بالعلاقة الأسرية الوطيدة التي يظهرها الساهر مع أبنائه.