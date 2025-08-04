أكدت الفنانة المصرية فدوى عابد لـ«عكاظ» أنها تعتبر مدينة جدة بيتها الأساسي؛ لأنها شهدت ولادتها وعادت إلى القاهرة في سن الـ 17 عاماً، مشيرة إلى أنها تحب أجواء البحر والطقس والحياة في «العروس».

وأوضحت أنها تتمنى تقديم أعمال مسرحية في السعودية بالفترة القادمة خصوصا أنها لم تقدم مسرحا من قبل طوال حياتها، متمنية أن تكون جميع أعمالها تنال استحسان الجمهور السعودي الذي تعتز به.

وبشأن أعمالها الفنية الجديدة، ردت «فدوى» أنها انتهت من تصوير فيلم «برشامة» منذ فترة وتنتظر عرضه وما زالت تواصل تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان 2»، مردفة أنها تحدت نفسها بالعملين المختلفين التي تقدم من خلاهما أدوارا مختلفة وقامت بتصويرهما في نفس الوقت.

يذكر أن فدوى عابد حصدت استحسانًا واسعًا من الجمهور والنقاد على دورها في مسلسل «فات الميعاد» الذي عرض سابقاً، وشارك فيه نخبة من نجوم الفن مثل أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، وأحمد صفوت، المسلسل من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.