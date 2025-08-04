قتلت فجر اليوم (الإثنين) الفنانة ديالا الوادي، ابنة الموسيقار العراقي صلحي الوادي، في هجوم مسلح على منزلها بالعاصمة السورية دمشق.

وتحمل ديالا الوادي الجنسية البريطانية وتعيش في حي «المالكي» الراقي بالعاصمة السورية دمشق منذ سنوات. وتعرّض منزل ديالا الوادي، وهي ابنة مؤسس «المعهد العالي للموسيقى والأوركسترا السيمفونية»، في دمشق، لعملية سطو مسلح، أدى لمقتلها، بحسب صحيفة «الوطن» الرسمية. وكشفت مصادر سورية أن ديالا قتلت خنقاً بعدما لاحقها بعض الأشخاص واقتحموا منزلها في حي «المالكي» بغرض السرقة. وبين«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «الجاني طارد الضحية ديالا حتى مدخل منزلها، قبل أن يقتحم المكان وينفّذ جريمته، مستوليًا على مبالغ مالية ومصاغ ذهبي، ثم لاذ بالفرار إلى جهة مجهولة».