في لحظة عاطفية أثارت تفاعلًا واسعًا، أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عودتها إلى سورية للمرة الأولى منذ 12 عامًا. وكشفت عبر لقاء تلفزيوني أنها ستزور بلدها في نهاية أغسطس الجاري، مشددة على أن الزيارة ستكون «عائلية فقط»، وتهدف لرؤية الأقارب وزيارة الأماكن التي تحمل لها ذكريات خاصة.

وأكدت أصالة أن قرار العودة لم يكن سهلًا، بل احتاج إلى تفكير طويل، مشيرة إلى أن مشاعر الحنين كانت أقوى من أي تردد. كما أعربت عن رغبتها في قضاء لحظات هادئة بعيدًا عن الأضواء، والالتقاء بعائلتها في أجواء خاصة بعيدًا عن أي تغطيات إعلامية.

يُذكر أن غياب أصالة عن سورية كان مثار جدل خلال السنوات الماضية، وسط انقسام بين متفهمين لموقفها السياسي ومنتقدين له. وتُعد عودتها المرتقبة خطوة رمزية تفتح بابًا لصفحة جديدة في مسيرتها الشخصية والفنية.