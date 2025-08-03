انضمت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة الى بطولة فيلم «سفاح التجمع»، ومن المقرر بدء تصوير مشاهدها خلال الفترة المقبلة.

وتجسد سينتيا خليفة شخصية «لبنى ياقوت»، زوجة سفاح التجمع (كريم سليم)، الذي يلعب دوره الفنان أحمد الفيشاوي، وتدور الأحداث في إطار مشوق.

و«سفاح التجمع» مستوحى من القصة الحقيقية للسفاح الذي قتل 3 فتيات في شهر مايو من العام الماضي، ما أحدث ضجة إعلامية كبرى في مصر.

ويأتي فيلم «سفاح التجمع» ضمن انتعاشة فنية تعيشها سينتيا خليفة أخيراً تزامناً مع العديد من الأعمال الدرامية المصرية والعالمية التي تشارك في بطولتها، آخرها مشاركتها في مسلسل «ابن النادي» مع الفنان المصري أحمد فهمي، الذي يعرض قريباً على إحدى المنصات الرقمية.

كما وضعت سينتيا بصمتها في السينما العالمية عبر مشاركتها في بطولة فيلم المريخ الأبيض «White Mars» مع النجمة العالمية لوسي هيل، والفنان البريطاني لوك نيوتن، إضافة للفنانة الكندية وعارضة الأزياء سابرينا ألبا، وغيرهم من النجوم.