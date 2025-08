أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ طرح تذاكر مهرجان الرياض للكوميديا عبر منصة «ويبوك»، تمهيدا لانطلاق النسخة الأولى من المهرجان الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 26 سبتمبر حتى 9 أكتوبر.

ويُعد المهرجان الأضخم عالمياً في مجال الكوميديا، ويجمع أكثر من 50 من ألمع نجوم الكوميديا من مختلف أنحاء العالم لتقديم عروض استثنائية تضيف إلى رصيد الرياض كواحدة من أهم الوجهات للترفيه العالمي.

وسيقام المهرجان على عدد من أبرز المسارح، إذ تحتضن منطقة «بوليفارد سيتي» 3 مسارح كبرى (مسرح محمد العلي، ومسرح بكر الشدي، و«SEF Arena»)، فيما تُقام بعض العروض في «Anb Arena»، بما يمنح الزوار تجربة متنوعة وثرية تواكب التطلعات العالية للجمهور المحلي والدولي.

وتأكدت مشاركة نخبة من نجوم الكوميديا العالميين الذين يحظون بجماهيرية واسعة حول العالم، وفي مقدمتهم النجم العالمي كيفن هارت، والكوميدي الكندي راسل بيترز، ونجمة الكوميديا زارنا غارغ، والكوميدية الأميركية الشهيرة ويتني كامينغز، والنجم سيباستيان مانيسكالكو، والكوميدي ماز جبراني، وأحد أشهر نجوم العروض العالمية جو كوي، والنجم البريطاني جيمي كار، والنجمة الأميركية جيسيكا كيرسون، والنجم غابرييل «فلفي» إغليسياس الذي يُعد من أبرز الأسماء في الكوميديا العالمية، إلى جانب النجم الكوميدي الشهير بيل بور، وأندرو شولز المعروف بجرأته في الطرح، وتوم سيغورا صاحب العروض الشهيرة على نتفليكس، وبيت ديفيدسون، أحد أبرز خريجي برنامج Saturday Night Live وبطل مسلسل «Bupkis».

كما يشارك في المهرجان النجم عزيز أنصاري، مبتكر وبطل مسلسل «Master of None»، والكاتب الكوميدي المرشح لجائزة إيمي نيميش باتيل، والكوميدي البريطاني أوميد جليلي، والكوميدي الأمريكي سام موريل الذي قدم عروضا لاقت صدى واسعا مثل «You’ve Changed»، والنجم بوبي لي، وأندرو سانتينو، إلى جانب كريس ديستيفانو صاحب العرض المميز «It’s Just Fortunate»، والنجم هانيبال بوريس الكاتب السابق في Saturday Night Live و30 Rock، والنجم الأسترالي الشهير جيموين الذي جاب جولاته حول العالم في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة، وكذلك النجم المثير للجدل لويس سي. كي. الحائز على 6 جوائز إيمي و3 جوائز غرامي، إضافة إلى الممثل الهوليوودي العالمي كريس تاكر، بطل سلسلة أفلام Rush Hour، وأخيرا الكوميدي مارك نورماند نجم نتفليكس بعرضه «Soup To Nuts».