تماثل الفنان الكويتي خالد المظفر للشفاء وخرج من المستشفى، إثر تعرضه لجلطة في المخ خلال عرض مسرحية ملك المسرح في الرياض.

ووثق عدد من أصدقاء الفنان الكويتي لحظة خروجه من المستشفى وسط أجواء احتفالية منهم، إذ استقبله العديد منهم بالتهاني على تعافيه، وتفاعل خالد المظفّر مع التهاني والدعوات التي وُجّهت له في أول تعليق بعد خروجه من المستشفى، إذ نشر صورة جمعته بالأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، الذي حرص على زيارته للاطمئنان على حالته الصحية، وكتب عليها: «نورتنا بعادتك السنوية، الله يحفظك».

ووجّه العديد من أصدقاء الفنان خالد المظفّر كلمات التهاني، كان أبرزها: «سلامات يا الغالي سلامات». بينما رد الفنان الكويتي على الفيديو الذي نشره الفنان طارق العلي من أجل طمأنة الجمهور على حالته الصحية.

ووجه المظفر رسالة شكر إلى طارق العلي عبر «إنستغرام» كتب فيها: «أبو محمد، طارق العلي أستاذي وأخي الكبير، الذي تعلمت منه معنى حب المسرح واحترام الجمهور.. كان سنداً وفرحة في كل عمل جمعنا، لك مني كل الوفاء والتقدير». ونشر في الوقت ذاته رسالة شكر خاصة إلى عبدالعزيز صفر من خلال نشر صورة جمعتهما في كواليس مسرحية ملك المسرح.

وكتب خالد المظفر: «ملك قلبي، شيخ المخرجين، تلميذك.. علمتني الوفاء لخشبة المسرح تحت أي ظرف كان»، في إشارة إلى الدعم الذي تلقاه من مخرج المسرحية خلال أزمته الصحية.

وعايش حضور المسرحية مشهداً مؤثراً على مسرح محمد العلي بمدينة الرياض، بعد أن تعرض الفنان الكويتي خالد المظفر لأزمة صحية مفاجئة، ما دفع طاقم العمل إلى إيقاف العرض بشكل طارئ ونقله إلى المستشفى، ليتبين لاحقاً إصابته بجلطة دماغية أثرت على قدرته في النطق والحركة.

وكانت مصادر مقربة كشفت أن الفنان الكويتي كان يعاني من التهاب حاد في أوتار اليد قبل أيام، رافقته رعشة ملحوظة وآلام جسدية متزايدة، إلا أنه أصر على استكمال عرضه المسرحي.

وفي أول تعليق له بعد الأزمة، نشر خالد المظفر رسالة عبر فيها عن إرادته القوية من أجل تجاوز هذه الأزمة الصحية، كتب فيها: «الإصابات كثيرة، لكن التحديات أكبر، والعزيمة لا تنكسر»، مضيفاً: «سأكمل طريقي حتى آخر نفس، لأن النجاح لا يعرف الاستسلام».