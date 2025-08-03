كشفت الفنانة المصرية هنا الزاهد نجاتها من حادث خطير كاد أن يودي بحياتها أثناء تصوير أحد المشاهد تحت الماء، ضمن أحداث فيلمها الجديد «الشاطر»، مؤكدة غرقها بالفعل.

وروت الزاهد خلال لقاء في برنامج «تفاعلكم» على قناة «العربية» تفاصيل الحادث، قائلة: «كان فيه مشهد تحت المياه، وكان لازم أطفو، لكن لكي أثبت في مكاني ربطوا لي حديد، فغرقت فعلًا».

وأضافت: «الناس كانت فاكراني بعوم، لكن الحقيقة أنا كنت بغرق والحديد كان تقيل جدًا، وأنا مش بعرف أطلع لوحدي، كانوا شايفيني بطلع لكن أنا كنت بموت فعلاً»، مشيرة إلى شعورها بالخوف أثناء تصوير هذا المشهد، وهو ما وافقها فيه الفنان مصطفى غريب، قائلاً: «كلنا كنا خايفين من المشهد، الوحيد اللي مكنش خايف أمير كرارة».

من جانبه أوضح الفنان المصري أمير كرارة أن الأمر لم يكن يستدعي القلق، بسبب وجود غطاسين محترفين تحت الماء معهم خلال تصوير المشهد، لكن هنا الزاهد كانت تشعر بالخوف، ووزن الحديد كان كبيراً بالنسبة لها.

وفيلم «الشاطر»، تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، ومن إخراج أحمد الجندي، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد، وأمير كرارة، وعادل كرم، ومصطفى غريب، وأحمد عصام السيد، وعدد من ضيوف الشرف، من أبرزهم الفنان خالد الصاوي.

تدور أحداث «الشاطر» في إطار من الأكشن والكوميديا، حول مغامرات مليئة بالمخاطر والمفارقات، يعيشها البطل في محاولة للخروج من سلسلة مطاردات وأزمات غير متوقعة.