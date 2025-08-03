كشفت الفنانة السورية أصالة نصري، إمكانية عودتها إلى بلدها سورية نهاية شهر أغسطس الجاري بعد غياب 15 عامًا.

وقالت أصالة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل حفلها في مهرجان «جرش» بالأردن: «زيارة تشفي غليلي وتريح المحبين الذين انتظروني كل هذه السنوات، وتعوض هذه الأوجاع التي شعرت فيها على مدار 15 عامًا».

وتابعت: «هناك شروط بمجرد تحقيقها سأتواجد في سورية»، مضيفة: «قد أكون في نهاية آب (أغسطس) هناك».

ومن جهة أخرى أوضحت أصالة أنها اختارت الفنانة أمل عرفة لتجسيد سيرتها الذاتية في فيلم سينمائي، مبينة أنها كانت صديقتها في المدرسة وتجمعهما ذكريات كثيرة معاً.

وتابعت: «أراها تتمتع بموهبة غير عادية، ووالدها صديق والدي».

وفي فبراير الماضي، أعلن المنتج السوري أنس نصري، شقيق الفنانة أصالة نصري، استعدادات مكثفة تجري حالياً لعودة شقيقته إلى سورية بعد سنوات من الغياب، وتنظيم حفل غنائي كبير.

كما كشف نصري أن «العمل جارٍ على قدم وساق لضمان نجاح الحدث»، مؤكدًا أن شقيقته «متحمسة لهذه الخطوة».