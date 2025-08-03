الفنان المصري محمد رمضان.
الفنان المصري محمد رمضان.
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تسبب انتهاك الملكية الفكرية في حذف موقع يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى أغنية «الواد طالع لأبوه» التي طرحها الفنان المصري محمد رمضان بمشاركة ابنه علي قبل 10 أيام.

وقدّم مؤدي مهرجانات شعبية يُدعى كمال عجوة بشكوى إلى إدارة «يوتيوب»؛ متهماً محمد رمضان باقتباس بعض الكوبليهات والجُمل اللحنية من أغنية له، سبق أن طرحها قبل نحو 6 أشهر. قائلاً: «مينفعش آخد كوبليه من أغنية لـ محمد رمضان، وأغيّر اللحن بتاعها، وأطلع أقدّمها للناس في أغنية جديدة».

وحاول عجوة تسوية تلك الأزمة بشكلٍ ودي، ودخول وسطاء بينه وبين محمد رمضان، ويبدو أنه فشل في التواصل معه والوصول إلى حلول مُرضية؛ لذا قرر تقديم شكوى لإدارة «يوتيوب»، والتي حذفت بدورها أغنية رمضان، بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

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