في تطور جديد، كشف الفنان اللبناني راغب علامة تفاصيل مكالمة هاتفية جمعته مع الفنان المصري مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية مرة أخرى مجدداً لانهاء الأزمة بينهما، بعد قرار الأخير وقفه عن الغناء في مصر بسبب واقعة قبلة بحفلته في الساحل الشمالي.





وقال علامة في منشور، عبر حسابه على منصة «إكس»: «حدث اتصال هاتفي بيني وبين النقيب مصطفى كامل أزال سوء الفهم، بكل النوايا الطيبة كان الحديث مع نقيب الموسيقيين، وأنه ليس في مصلحة أحد هذا الوضع، ولا أقبل أن يكون هناك خلاف على الإطلاق».

وأكد راغب علامة في حديثه أن كل من يتطاول على النقيب كأنه تطاول عليّ وعلى جمهوري شخصيًا، مضيفاً أنه يتشرف بالزيارة إلى النقابة بمصر في أي وقت.





وأوضح: «أتشرف بزيارة النقابة في أي وقت، وأقدر النقيب كما أقدره كشاعر وملحن ومطرب وواجبنا هو إسعاد الجماهير وليس تفريقها بين القيل والقال، كل الإشكاليات نعتبرها غيمة صيف ومرت بين الإخوة».

واختتم علامة حديثه: «وقد كانت المكالمة بيني وبين أخي مصطفى كلها محبة وشفافية وما يعنينا فيها أن تبقى مصر هي وجهة أساسية لكل مبدع ودائماً هي هوليود الشرق».

كما وجه راغب علامة رسالة لجمهوره في مصر، قائلاً: «وإلى جمهوري المصري الغالي وجمهوري العربي الحبيب بحبكم بحبكم بحبكم حتى ينقطع النفس».





يذكر أن نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل أصدر سابقاً بيانا صحفيا قرر فيه إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر واستدعاءه للتحقيق لما حدث منه أخيراً في حفلته الأخيرة بعد ظهور فتاة على المسرح وتقبيلها له.