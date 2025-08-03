تعرض الفنان السعودي رابح صقر، لوعكة صحية مفاجئة خلال إحدى فقراته الغنائية على المسرح في حفلته الأخيرة بالرياض ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ما أثر قلق محبيه وجمهوره في الوطن العربي.

وتواصلت صحيفة «عكاظ» مع مدير أعمال رابح صقر، الذي أكد أنه يتمتع حالياً بصحة جيدة ويتلقى العلاج في منزله وسط أسرته، مشيراً إلى أنه تعرض لوعكة صحية بسيطة لم تكن خطيرة ومرت على خير.





وبشأن حفلاته ومصير ألبومه الجديد، رد مدير أعمال رابح صقر بأن كل الحفلات في ميعادها وليس هناك أي تعديلات وستقدم في موعدها المحدد، مؤكداً أن رابح يحضر لاستكمال تجهيزات ألبومه الجديد استعداداً لطرحه قريباً عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

ومن جانبه، طمأن رابح صقر جمهوره على صحته، بعد اعتذاره عن مواصلة الغناء في حفلته المقامة بالرياض، وقال في مقطع فيديو: «الحمد لله أموري طيبة، شكلي أخذت شوية برد على المسرح، وقبل لا أجي للحفلة كان عندي إنفلونزا، والتكييف في المسرح تعبني، لكن الحمد لله أموري الآن طيبة».





يذكر أن رابح صقر انسحب من الغناء في الحفله بعد أن شعر بألم مفاجئ اضطره لمغادرة المسرح بعد أن وجه اعتذاره للجمهور قائلاً: «اسمحوا لي ما راح أقدر أكمل.. تعبان».



