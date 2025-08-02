نفت الفنانة المصرية وفاء عامر كل الأنباء التي ترددت حول سفرها خارج مصر هرباً من التحقيقات والاتهامات التي طالتها الفترة الأخيرة بتهمة تجارة الأعضاء.

وأكدت وفاء عامر، في تصريح خاص إلى «عكاظ»، أنه ليس هناك أي أسباب تستدعي هروبها، مشيرة إلى أنها تتواجد داخل البلاد وتتابع سير التحقيقات بكل شفافية.

وأعربت وفاء عامر عن ثقتها في نزاهة القضاء المصري لإظهار الحقيقة الكاملة، قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيطلع شائعات عليا، لو هموت مش ههرب برا بلدي وأهلي».

وعلى جانب آخر، تقدمت وفاء عامر، أخيراً، ببلاغات ضد صانعة المحتوى المعروفة باسم «مروة» على منصة «تيك توك»، بعد نشر الأخيرة مقاطع فيديو تتهمها بالتورط في قضايا تتعلق بتجارة الأعضاء البشرية، دون تقديم أدلة قانونية.

ولجأت الفنانة وفاء عامر إلى الجهات القانونية للدفاع عن اسمها ومسيرتها الفنية، وأن هذه الادعاءات محاولة للنيل من سمعتها الشخصية والمهنية، وأنها لن تتهاون في الدفاع عن حقوقها المدنية.

من جانبها، أعلنت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الفنان المصري أشرف زكي، تضامنها مع وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النقابة في بيان رسمي أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقاً من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.