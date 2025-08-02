قدم النجم المصري عمرو دياب أمس (الجمعة) حفلاً استثنائياً كامل العدد بحضور جماهيري ضخم من عشاقه ومحبيه ضمن مهرجان العلمين بمنطقة الساحل الشمالي بالقاهرة.

وافتتح عمرو دياب الحفل بأغنيته «يا أنا يا لاء»، التي يفضل غناءها دائماً في بداية كل حفلة، وسط صيحات الحماس والغناء الكامل لأغانيه وتفاعل من الجمهور.





كما غنى الهضبة عدداً من أغاني ألبومه الجديد «ابتدينا» خلال الحفل، منها «خطفوني، وبابا، وماليش بديل، وشايف قمر»، وسط حفاوة من الحضور.

وفاجأ عمرو دياب جمهوره بتوزيع هدايا خاصة بجهاز لإلقاء تيشرتات، ونالت تلك اللقطة إعجاب محبي الهضبة.





كما وجه عمرو دياب خلال حفله الشكر للملحن المصري عمرو مصطفى الذي تعاون معه في ألبومه الأخير «ابتدينا» بعد سنوات من الخلافات بينهما، حيث قال خلال الحفل: «أشكر كل من شارك معي في ألبوم ابتدينا، وأخص بالشكر أخويا عمرو مصطفى، بقالنا كتير مشتغلناش سوا وعاملي أغنية حلوة».





وتحدث عمرو دياب خلال الحفل عن تحضيرات أغنية بابا التي تميزت بأن كلماتها طويلة وصعبة، قائلاً: «أغنية بابا كلامها كتير وصعبة على الحفظ، بس اتفاجئت إنكم حفظينها، والكوبليه التانى أصعب إزاي حفظينه شاطرين».