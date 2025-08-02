شهد حفل القيصر الفنان العراقي كاظم الساهر طلباً غريباً من الأخير خلال حفلته أمس (الجمعة)، التي رفعت شعار كامل العدد، مع تفاعل استثنائي من الجمهور في مهرجان «إهدنيات الدولي» في شمال لبنان.

وتفاجأ القيصر في بداية الحفل بصورة شخصية له بحجم كبير باللونين الأبيض والأسود معلقة خلفه، ظهر فيها جالساً على كرسي بوضعية تبرز عضلات ساعده.

وتساءل القيصر خلال الحفل وقال: «ما هذه الصورة الموضوعة هنا؟ أنا أعرف من وضعها»، ومن ثم طلب إزالتها، ليستجيب منظمو الحفل على الفور وسط تصفيق الجمهور وهتافهم له بكلمات أغنيته الشهيرة «كلك على بعضك حلو».

وتفاعل الجمهور مع القيصر كاظم الساهر لساعات طويلة، حيث غنّى الجمهور معه مقاطع كاملة من أشهر أغنياته ومنها: «أشهد ألا امرأة، أنا وليلى، حافية القدمين، المستبدة، المحكمة، مدرسة الحب، الحب المستحيل».

ولم تخل الحفلة من المواقف الطريفة، حيث قامت سيدة لبنانية من معجباته بطلب الزواج منه وسط الحفلة، تعبيراً عن حبها الكبير له وتقديرها لفنه الراقي وإحساسه المميز.

من جانب آخر، يتجدد اللقاء الثاني بين القيصر كاظم الساهر وجمهور لبنان في حفلته اليوم ضمن مهرجان «إهدنيات الدولي»، ومن المتوقع حضور كثيف من الجمهور.