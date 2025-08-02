كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، ملابسات واقعة وفاة شقيقه، بعد تلقي قسم شرطة العجوزة في القاهرة بلاغا من سكان أحد العقارات يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة بالدور الأرضي، وتبين لاحقا أن شقيق والد الفنانة أنغام قد فارق الحياة منذ أيام دون أن يشعر به أحد.





وقال محمد علي سليمان في تصريح خاص إلى «عكاظ» إن وفاة شقيقه الراحل جاءت طبيعية ولا توجد شبهة جنائية أو إصابات ظاهرية على الجثمان، والأمر في التحريات، مضيفاً أنه تبين أن الراحل توفي منذ ٣ أيام أو أكثر.

وأوضح والد أنغام أنه كان على تواصل بشكل متقطع مع شقيقه الذي كان يُفضل العزلة عن الجميع، مشيراً إلى أنه لم يعان من أي مرض بأيامه الأخيرة.





وأكدت التحريات عدم وجود أي آثار اقتحام أو عنف داخل الشقة، ما يرجح أن الوفاة طبيعية.





وتباشر نيابة شمال الجيزة التحقيق، وانتقلت لموقع البلاغ لمعاينة الجثمان، وأمرت بنقله إلى مشرحة زينهم لإجراء الصفة التشريحية اللازمة لتحديد سبب الوفاة بشكل دقيق.