أحيا الفنان المصري محمد رمضان مساء أمس حفلاً جديداً ضخماً في إحدى المناطق بالساحل الشمالي، وذلك بعد ساعات من الحادثة المأساوية التي وقعت في حفله السابق الخميس الماضي، وأسفرت عن وفاة أحد الفنيين وإصابة 6 آخرين نتيجة انفجار أنبوبة ضمن معدات «الفاير شو».

وقال محمد رمضان، خلال حفله الجديد أمس بالساحل الشمالي، إن الكثيرين توقعوا بأن حفله أمس سيتم إلغاؤه، مبرراً ذلك بأن هناك التزامات وتعاقدات أجنبية خارجة عن إرادته.

وتابع محمد رمضان: «كتيرين توقعوا أننا هنلغي حفلة النهار ده، لكن ده التزام ومسؤولية، والإنسان الناجح لازم يكون مسؤول، وقد كلمته وتعاقده، ودي صفه من صفات الرجالة، الراجل كلمة».

ومن جانبه، رد محمد رمضان أخيراً على منتقدي وفاة الشاب الراحل خلال حفله الغنائي وقال عبر حسابه بمنصة «فيسبوك»: «زعلان من الناس الوحشة اللي كلامهم وحش وشمتانين في المتوفى، وبيقولوا هتقابل ربنا إزاي وإنت في حفلة، يقابل ربنا شهيد راجل في أكل عيشه وبيشوف شغله، مش فاشل زيك قاعد تكتب وتحدد مين هيدخل الجنة والنار».

كما برر محمد رمضان طرحه لأحدث أغانيه «يلا» بعد ساعات من وفاة الشاب في حادث انفجار أنبوبة غاز بحفله بالساحل الشمالي بأن الشركة المنتجة للأغنية أجنبية ولا يستطيع التدخل في تأجيل ميعادها.

وروج رمضان لأغنيته الجديدة «يلا» على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليها كاتباً: «بالله عليكم بلاش مزايدات ده تعاقد مع شركة أجنبية ومقدرش مانزلش الأغنية في ميعادها، محدش بيقدر بلده ولا رجالته ولا جمهوره قدي».