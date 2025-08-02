طمأن الفنان رابح صقر جمهوره على صحته، بعد اعتذاره عن مواصلة الغناء في حفلته المقامة على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية.





وقال رابح في مقطع فيديو تم تصويره داخل طائرة لم يكشف عن وجهتها: «حبايبي.. أطمنكم، الحمد لله أموري طيبة، شكلي أخذت شوية برد على المسرح، وقبل لا أجي للحفلة كان عندي إنفلونزا، والتكييف في المسرح تعبني، لكن الحمد لله أموري الآن طيبة، حبيت أطمنكم لا تقلقون، أنا انبسطت فيكم وتمنيت أن صحتي ساعدتني أواصل معكم.. الله يديمكم ويسعدكم، وشكرا لكم».

وكان الفنان رابح صقر توقف عن الغناء بعد أن شعر بألم مفاجئ اضطره لمغادرة المسرح بعد أن وجه اعتذاره للجمهور قائلاً: «اسمحوا لي ما راح أقدر أكمل.. تعبان».