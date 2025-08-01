قبل ساعات من انطلاق حفل الفنان خالد عبدالرحمن أمس (الخميس) في العاصمة الأردنية عمّان، توافد الآلاف من محبيه إلى ساحات وطريق المسرح الجنوبي من أجل حضور حفلة نجم الغناء السعودي والخليجي، واحتشد الجمهور رجالا ونساء في أروقة موقع المهرجان من أجل حجز مكان للاستماع والاستمتاع بأغنيات «مخاوي الليل»، إنه «الحب الكبير». وظهرت الملابس الشعبية السعودية والخليجية للنساء والرجال في جنبات المدرج الجنوبي وحيثما وقعت عيناك رأيت لهفة الجمهور لصاحب يا هاجري.

وفي موعده تماما أطل خالد عبدالرحمن وحيا الجمهور ممتدحا الجمهور والمهرجان الذي يقف على مسرحه للمرة الثانية.

وكانت البداية مع أغنية «بلا ميعاد». ومعه رددها الجمهور وتجلى.







ثم غنى خالد عبدالرحمن «تقوى الهجَر» وسافر معه الجمهور إلى فضاء الشجن. وتابع وصلته وظهر العلم السعودي في المدرجات.. وحيا القائمين على المهرجان والفرقة الموسيقية.

وكرر التحية للجمهور وقدم أغنية «حبيبتي» والتي تقول: «حبيبتي لا من غديتي لي سراج أتبعه.. وكني غديت من الظما اركض ويطردني السراب.. لا تبخلين اليا شربتك ماشربتك من سعه.. دامي من جروح الهموم الموجعه.. كلي صواب.. اليوم مرتني السواني والفصول الأربعه.. اليوم مريت المواني والمباني والسحاب».







وما كاد الجمهور يلتقط أنفاسه حتى قدم المطرب خالد عبدالرحمن أغنية «فراق».. وشاركه الجمهور بإضاءة الأجهزة الهاتفية.

ومع نداءات الجمهور أبو نايف قدم الفنان خالد عبدالرحمن أغنية «يالله النسيان / وشتبين».

يذكر أن اللون الغنائي المميز للفنان السعودي خالد عبدالرحمن هو «الأغنية العاطفية» أو «الأغنية الرومانسية». ويشتهر بتقديم أغانٍ عاطفية تحمل طابعًا خاصًا يجمع بين الكلمات العميقة والألحان الدافئة، ما جعله يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي.



