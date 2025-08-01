انتقد الفنان المصري محيي إسماعيل، تكريمه بالدورة الـ 18 في المهرجان القومي للمسرح المصري، مؤكدًا أن الجائزة كانت مجرد ورقة لا تليق به، وأن التكريم الحقيقي بالنسبة له هو الحصول على مقابل مادي.

وقال محيي إسماعيل خلال حواره ببرنامج «يحدث في مصر»، إنه يجب على من يكرمه أن يعطيه قيمته ولا مانع من إعطائه جائزة مالية أو جائزة تشبه الأوسكار، واصفاً تكريمه من المهرجان بأنه لم يعجبه.

وأوضح محيي إسماعيل قائلاً: «لم يعجبني تكريمي بالمهرجان القومي للمسرح ولازم كان يكون التكريم حاجة قيمة وكبيرة وأنا تاريخ وتعبت أوي، لازم من يكرمني يعطيني قيمتي وإيه المشكلة لما أخذ فلوس وتعطيني جائزة شبه الأوسكار ويكون لها ذكرى كبيرة».

وتابع محيي إسماعيل: «التكريم لازم يكون فلوس وتديني حاجة شبه الأوسكار والمسرح حاجة عظيمة وقوية، لكن فيه لذة للفنان للاحتكاك مع الجمهور».

ومن جانبها، وجهت الفنانة المصرية ميمي جمال على الهواء رسالة لمحيي إسماعيل بعد مطالبته بالحصول على جوائز مالية بدلاً من التكريم، وانفعلت قائلة: «الإمكانيات لا تسمح إنها تجبلك تمثال ذهب عيار 24.. إنت مميز نفسك ليه؟ كلنا أضفنا».

يذكر أن إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري ألغت، أخيراً، الندوة الخاصة لمحيي إسماعيل. وأكدت إدارة المهرجان في بيان رسمي أن سبب الإلغاء يرجع إلى عدم التزامه بالموعد، وتضمن البيان أن قرار الإلغاء جاء في إطار الحرص على انتظام البرنامج الرسمي للمهرجان.