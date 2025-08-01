في تطور مفاجئ.. حذف الفنان المصري محمد رمضان المنشور الذي يصف فيه الحادثة المأساوية التي حدثت خلال الساعات الماضية في حفله بالساحل الشمالي، بأنها تعد محاولة لاغتياله، وأسفرت الحادثة عن حالة وفاة ومصابين وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين.

وقام محمد رمضان في الساعات الأولى بحذف منشوره الذي علق فيه على الحادثة، واصفاً ما حدث بالحفل بأنه يُعد محاولة متكاملة الأركان لاغتياله - على حد قوله، ولم تمر ساعات وقام بالتراجع وحذف المنشور بعدما أثار تفاعلاً وجدلًا واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم تمر ثوانٍ بسيطة، حتى كتب محمد رمضان منشوراً جديداً تعليقاً على حادثة انفجار حفله في الساحل الشمالي، متراجعاً عن حديثه في السابق بأن ما حدث محاولة لاغتياله.

وقال رمضان في المنشور الجديد بعد تعديله: «تصحيح.. غالباً هو انفجار أسطوانة غاز من الفاير وركس وليست قنبلة وجارٍ تحريات أجهزة البحث، وتأكدت بنفسي من إدارة جولف بورتو مارينا أنه تم مسح المكان والمسرح بالكامل حرصاً على سلامة الجمهور وسلامتي، وغالباً حادثة قضاء وقدر وليست محاولة اغتيال.. عاشت بلدي بلد الأمن والأمان».

ومن جانبه، توجه محمد رمضان رفقة المصابين في حفله بالساحل الشمالي إلى مستشفى العلمين للاطمئنان على حالتهم الصحية، خصوصاً مع دخول ثلاثة من المصابين إلى غرفة العناية المركزة.

وتحول الحفل إلى مشهد مأساوي بعد انفجار أحد أنابيب الغاز المتصلة بمنظومة الألعاب النارية على المسرح، ما تسبب في حالة من الذعر بين الجمهور، ونتج عنه وفاة شاب يدعى «حسام حسن»، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي.