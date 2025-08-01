أكد الفنان السعودي محمد أبو العينين المعروف بـ «مونين»، أنه يسعى في مشواره الفني بأن يكون صوتاً عربياً عالمياً ويقدم موسيقى تحمل رسائل إنسانية تتجاوز حدود اللغة، معرباً عن سعادته بطرح أغنيته الجديدة «حياتي صارت ما هي هيا».

وأعرب «مونين» عن بالغ سعادته بإطلاق أغنيته الجديدة «حياتي صارت ما هي هيا»، حيث قال في بيان صحفي، إن تلك الأغنية ستكون جزءا من المشروع «The World Album»، الذي يُعد أول ألبوم موسيقي في التاريخ يضم فنانين من مواليد أو نشأة كل دولة من دول العالم.







ويُعد «ألبوم العالم» مشروعًا موسيقيًا استثنائيًا، يضم 200 أغنية بـ93 لغة، تغطي 121 نوعًا موسيقيًا، في تجربة استماع تمتد لأكثر من 12.5 ساعة من التنوع والابتكار، ومن المقرر إصدار الألبوم رسميًا اليوم (الجمعة) 1 أغسطس 2025، ويشارك فيه جميع الفنانين المنضوين تحت مظلة مشروع الفنانين الدوليين.

وأغنية «حياتي صارت ما هي هيا»، من كلماته وألحانه، وتوزيع بدر مغربي، وإخراج أحمد جريزمان، وتم تصوير الفيديو كليب في مصر.

معلومات عن المطرب السعودي محمد أبو العينين

بدأ محمد أبو العينين الشهير بـ «مونين» مشواره الفني عبر المسرح الجامعي، حيث فاز بجائزة التميز في التمثيل من أول مشاركة له في مهرجان مسرح الكليات، كما حصل على جائزتين في مسابقات مسرحية على مستوى الجامعة ومنطقة مكة المكرمة.

كما شارك مونين لاحقًا في عدد من الأعمال التلفزيونية، واقترب من تحقيق حلمه بالتمثيل إلى جانب كبار النجوم، إذ اختير لأداء دور في أحد أضخم مسلسلات رمضان 2019، لكنه اضطر للانسحاب بسبب إصابة والدته بمرض السرطان.