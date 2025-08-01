شهد حفل الفنان المصري محمد رمضان، الذي أقيم أمس في الساحل الشمالي، حادثة مأساوية، إثر انفجار وحدة من الألعاب النارية المخصصة لفعاليات الحفل وسقوط بعضها على الجماهير، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 6 بجروح بالغة وخطيرة.

وقام محمد رمضان بإنهاء الحفل على الفور نظرا لوجود حالة وفاة بين المصابين نتيجة سقوط الألعاب النارية عليهم، وطلب من الجمهور الانصراف بهدوء منعا للتدافع.

وطالب محمد رمضان الجميع بترك مساحة لعربية الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العلمين لتلقي العلاج اللازم.

ومن جانبه، أكد محمد رمضان في أول تعليق على الحادثة أن «ما حدث في حفلي يعد محاولة مكتملة الأركان لاغتيالي» - على حد وصفه في منشوره على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكتبت محمد رمضان منشوراً عبر صفحته بـ«فيسبوك»، قال فيه: «تم إنهاء الحفلة قبل منتصفها بسبب تفجير على المسرح بجواري بالضبط وأثره في أذني حتى الآن.. ونتج عنه وفاة عامل وإصابة اثنين من الجمهور في حالة خطرة.. محاولة اغتيال مكتملة الأركان، ليه الغل يوصل لكده؟».







بينما، أصدر منظم الحفل ياسر الحريري، بياناً رسمياً معلقاً على الواقعة، وقال فيه: «ربنا إن شاء الله يعديها على خير، بس بجد المنظّم ما يكونش هو المسؤول عن أخطاء الغير، خصوصًا إننا مشغّلين بتاع الفاير وهو جايب كل تصاريحه، بس المنظم بيلبس كل حاجة في الآخر دعواتكم».

وفتحت النيابة العامة تحقيقاً عاجلاً، وتم التحفظ على منظم الحفل ياسر الحريري وأدوات الألعاب النارية المستخدمة، إلى جانب مراجعة تصاريح الجهات المنظمة، والاستماع إلى أقوال الشهود والعاملين.