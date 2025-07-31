كشفت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم عن كواليس مشاركتها في فيلمها الجديد «روكي الغلابة»، الذي يُعرض حالياً في دور السينما المصرية، تمهيداً لطرحه قريباً في عدد من الدول العربية، مؤكدة أنها خاضت تحدياً حقيقياً خلال التصوير، خصوصاً مع مشاهد الأكشن التي تقدمها لأول مرة في مسيرتها الفنية.

وفي تصريح خاص لـ«عكاظ»، قالت دنيا: «كنت متخوّفة في البداية من خوض هذه التجربة بسبب كثافة مشاهد الحركة، لكنها كانت فرصة لاختبار قدراتي كممثلة، رغم أنني تعرضت للإصابة أكثر من مرة أثناء التصوير».

وأكدت أن العمل تميز بأجواء مبهجة خلف الكاميرا، مضيفة: «الكواليس مع محمد ممدوح كانت ممتعة ومليئة بالحيوية، وهذا ما ساعدني على تجاوز التحديات».

وعن ظهور ابنتها ضمن أحداث الفيلم، أوضحت أن مشاركتها جاءت بترشيح من المخرج أحمد الجندي، حيث تجسد شخصية دنيا في طفولتها، مشددة على أنها تترك لابنتها حرية اختيار طريقها لاحقاً سواء في الفن أو غيره.

ويشارك في بطولة «روكي الغلابة» إلى جانب دنيا سمير غانم، النجم محمد ممدوح، ومحمد ثروت، ومحمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.