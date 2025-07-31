أعلن مهرجان الجونة السينمائي إطلاق الدورة الثانية من مسابقة «عيش» للأفلام القصيرة، التي تُنظّم بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«زست»، داعياً صُنّاع الأفلام من مصر والعالم العربي لتقديم مشاريعهم من الأفلام القصيرة بحد أقصى 15 دقيقة قيد التطوير، التي تتناول قضية الأمن الغذائي في المنطقة.

وتستمر فترة التقديم حتى 30 أغسطس على أن يتم الإعلان عن المشروع الفائز خلال الدورة الثامنة من المهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

تأتي هذه الدورة استكمالًا للنجاح الذي شهدته النسخة الأولى من المسابقة عام 2024، التي لاقت تفاعلًا واسعًا ومشاركة كبيرة في فترة زمنية قصيرة، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المبدعين الشباب بقضايا مجتمعية ملحة، ورغبة في توظيف السينما كأداة للتأثير والتغيير.

وتهدف المسابقة إلى تقديم منصة لصُنّاع السينما العرب لتسليط الضوء على قضايا إنسانية معاصرة، على رأسها هذا العام «الأمن الغذائي»، من منطلق إيمان الجهات الثلاث بقدرة السينما على تشكيل وعي الجمهور وتحفيز المجتمعات نحو التغيير.

وأعرب المدير التنفيذي المؤسس الشريك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي عن سعادته باستمرار التعاون قائلًا: «فخورون بإطلاق الدورة الثانية من مسابقة عيش، التي تمثل دعوة مفتوحة للفن ليكون صوتًا للتغيير، والسينما تتيح للمبدعين رواية قصص نابعة من واقعهم، ونحن نؤمن أن الأمن الغذائي قضية تمس حياة الناس بشكل مباشر، ويجب أن تجد لها مكانًا على الشاشة».