كشف الفنان المصري حسن الرداد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لإصابة في القدم.

وقال الرداد لـ«عكاظ»: «تعرضت لإصابة في القدم أثناء مشاركتي في مباراة كرة قدم أخيراً، ما أدى إلى تعرضي لتمزق في أربطة كاحل القدم»، وأضاف: «ألزمني الطبيب بالتوقف عن ممارسة الرياضة لمدة أسبوعين أو أكثر حتى أتعافى بشكل نهائي»، مشيراً إلى اضطراره إلى تناول علاجات عدة وأخذ بعض الحقن لحضور العرض الخاص بفيلم «روكي الغلابة»، بطولة الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، متمنياً لها التوفيق وتحقيق أعلى إيرادات بفيلمها في دور العرض السينمائية.

وعن جديد أعماله الفنية، أوضح حسن الرداد أنه يحضر لفيلم جديد يحمل اسم «طه الغريب»، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية الشهر المقبل، مشيراً إلى تعاقده على فيلم كوميدي جديد.