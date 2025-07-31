وعد الفنان السعودي خالد عبدالرحمن، بمفاجأة فنية كبرى تجمعه مع «أخطبوط العود» الفنان عبادي الجوهر، ستكون في متناول الجمهور قبل نهاية العام الحالي، مشيراً إلى تأخره 3 أعوام عن تحقيق التعاون الفني مع عبادي الذي أعلن عنه سابقاً.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل حفله في جرش اليوم (الخميس)، تجهيز لحن خصيصاً للفنانة الإماراتية أحلام، وقال «سأتواصل مع أم فاهد قريباً لإسماعها اللحن».

وقال خالد عبدالرحمن: «هذه مشاركتي الثانية في «مهرجان جرش للثقافة والفنون» وتعني لي الكثير، خصوصاً بعد النجاح الجماهيري الكبير، الذي تحقق إبان مشاركتي الأولى في 2023»، مضيفاً «جمهوري في الأردن يمثل امتداداً لذكرياتي القديمة، حين كنت أزور الأردن مراراً، إما للصيد أو السياحة، ولي في الأردن ذكريات كثيرة لا تنسى، واسمحوا لي هذه المرة أن أتوجه بالدعم والدعاء بشفاء المخرج حسين دعيبس، كما أشكر السيدة الأردنية الأصيلة الحاجة «أم إبراهيم»، التي ظهرت إعلامياً، وقالت: إنها تتابعني، وتعرف أغنياتي جميعها، وهذا الأمر يسعدني».

وفي لفتة إنسانية نبيلة، زار الفنان خالد عبدالرحمن الحاجة «أم إبراهيم» في منزلها، والتقى بها مع عائلتها.

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