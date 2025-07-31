طالب محامي صانعة المحتوى مروة، التي تزعم أنها ابنة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، المحامي طه الزقلاوي، بإجراء تحليل للحمض النووي (DNA) لموكلته، وأخذ عينات من نجلي الرئيس الراحل جمال وعلاء لحسم الجدل حول نسبها، داعياً الى إطلاق سراحها بضمان محل إقامتها، لعدم وجود مبررات لاستمرار حبسها الاحتياطي، خاصةً أن الأدلة الرقمية المقدمة «موثقة ولا يُخشى من العبث بها»، على حد وصفه.

وقال الزقلاوي: «تقدمت بعدة دفوع قانونية أمام النيابة، على رأسها بطلان إجراءات القبض والتفتيش التي نُفّذت بحق موكلتي، لاسيما أن البلاغ المقدم لا يستوجب أمر ضبط وإحضار، بل كان يكفي استدعاؤها رسمياً».

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الفتاة داخل منزلها في محافظة الإسكندرية، على خلفية بلاغ تقدّمت به الفنانة وفاء عامر، تتّهمها فيه بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وادّعاء تورطها في تجارة الأعضاء.

وفي أول تعليق من أسرة الرئيس السابق، ردّ علاء مبارك عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلاً: «الكلام الفارغ ده لا يستحق الرد ولا له أي أهمية.. ومش كل واحد يقول كلام فارغ نمنحه اهتمام».