أعلنت شركة روتانا طرح أحدث أغاني الفنان السعودي راشد الماجد والتي تحمل اسم «ليتني طير» قريباً، لتنضم إلى مجموعة من الأعمال التي أصدرها في الأشهر الماضية.

ونشرت «روتانا موسيقى» عبر حسابها الرسمي على «إكس» مقطعًا قصيرًا من بداية الأغنية، مرفقًا بتعليق: «ليتني طير».. جديد الفنان الكبير راشد الماجد، قريبًا.

وتأتي أغنية «ليتني طير» بعد طرح راشد الماجد لثلاث أغنيات خلال الفترة الماضية، هي «أنا استسلمت»، «أنت لي»، و«يا حرام»، حيث تنوعت بين الرومانسية والوجدانية، وعبرت عن مشاعر الحب والفقد والاشتياق.

وتعاون راشد الماجد أخيراً مع نخبة من الشعراء والملحنين، فأغنية «يا حرام» حملت كلمات حامد الغرباوي، وألحان وليد الشامي، وتم توزيعها موسيقيًا بواسطة وليد فايد، وطرحت بأسلوب «Lyrics Video» وامتازت بجوها الحزين والرومانسي، وأغنية «أنت لي»، فكانت من كلمات آثال، ألحان الماسي، وتوزيع زيد نديم، وطرحت على «يوتيوب» بصيغة كلمات مصورة، بينما جاءت أغنية «أنا استسلمت» بكلمات فيصل الشعلان، وألحان عبد المنعم العامري، وتوزيع سيروس، وطرحت هذه المرة على طريقة الفيديو كليب بإخراج إيهاب غيث، وقد عبرت كلماتها عن حالة من التسليم التام للحب والبوح بالمشاعر.