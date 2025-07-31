قدمت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بلاغًا رسمياً اتهمت من خلاله طليقها حسام حبيب، بالتشهير والإساءة إليها والتجاوزات في حقها من خلال تصريحات تلفزيونية أدلى بها سابقاً.

واتهمت الفنانة المصرية حبيب بتوجيه كلمات مسيئة إليها في تصريحاته الأخيرة، عندما قال في إحدى المقابلات التلفزيونية: «شيرين لو هي صوت مصر، أنا هغير جنسيتي»، ما تسبب لها في أضرار نفسية ومعنوية شديدة.

اعتبرت شيرين هذه التصريحات مسيئة للغاية، وأدت إلى إصابتها بأضرار نفسية ومعنوية، حيث تأثرت بشكل كبير بتلك الكلمات التي تمثل تشهيرًا بشخصيتها الفنية والإنسانية على حد سواء.

ووجهت الجهات المختصة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة لفحص أسبابه والاستماع لأقوال الطرفين، وجارٍ اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وقال محامي الفنانة المصرية ياسر قنطوش، تقدمت شيرين في مارس الماضي، ببلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب، إثر تصريحاته المسيئة لها في أحد البرامج الرمضانية، ما تسبب لها في ضرر نفسي ومعنوي.