يحتضن مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة الخميس القادم حفلًا مختلفًا واستثنائيًا تحت شعار «منوعات كاسيت 90» يحيه 4 من نجوم الغناء في فترة التسعينيات.

ويحيي الحفل المقام ضمن فعاليات موسم جدة 2025، جواد العلي، ديانا حداد، إيهاب توفيق، ومحمد فؤاد، وتتضمن التذاكر 11 فئة مختلفة. وروجت بنش مارك المنظمة للحفل لمنوعات كاسيت 90 عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت «استرجعوا ذكريات الطيبين، وسافروا معنا لزمن الأغاني اللي لها معانا ذكريات كثيرة نجوم العالم العربي، بنفس الصوت، نفس الإحساس، بس بحماس اليوم!.. استعدوا لليلة كلها طرب، ذكريات، وأجواء ما تنسى». فيما قالت شركة الحجز we book عن الحفل المرتقب: «ليلة مميزة بكل المقاييس!.. ليلة (منوعات كاسيت 90) تجمعنا مع نجوم عشنا معهم ذكريات مستحيل ننساها في فترة التسعينات.. ننتظركم في ليلة تغني فيها الذكريات، وتعيدنا لأجمل أيام العمر»، مُشيرة إلى أنّ الدخول إلى المسرح سيبدأ في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، على أنّ ينطلق الحفل عقب ساعتين فقط من بدء الدخول. وكشفت الشركة المنظمة أبرز الشروط لحضور حفل «منوعات كاسيت 90»، لعل أبرزها منع دخول الأطفال دون سن 12 عامًا، حيث سيتم التحقق من الهوية عند البوابة، ولن يُسمح للزوار بالدخول بعد بدء العرض وإغلاق الأبواب، مشيرة إلى أن حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب، على حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

وأوضحت أنه في حال مغادرة المبنى، لا يسمح بالعودة مجدداً، وقد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسيتم مصادرة المواد المحظورة والخطرة وكل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية.