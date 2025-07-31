شيعت جنازة الفنان المصري الراحل لطفي لبيب في منطقة مصر الجديدة على أن يتم دفنه في مقابر العاشر من رمضان، وسط حضور محبيه وأصدقائه لإلقاء النظرة الأخيرة وتوديعه إلى مثواه الأخير.





كما وصل جثمان الراحل في تابوت أبيض محمولا على الأكتاف، وذلك بحضور أقاربه والنجوم محمود حميدة، وبشرى، ومنير مكرم، أشرف زكي، ومراد مكرم، وزير الثقافة في مصر، والإعلامي أسامة منير، طارق النهري، حمزة العيلي، صبري فواز، سلوى محمد علي، خالد كمار، طارق النهري، وغيرهم من نجوم الفن.





واستقرت أسرة لطفي لبيب على استقبال عزاء الراحل اليوم الخميس بدءًا من 6 مساء، ويستكمل العزاء بعد غد السبت فى نفس المكان من الساعة 6 إلى العاشرة مساء.





يذكر أن لطفي لبيب عانى في أيامه الأخيرة، من نزيف في الحنجرة نتيجة للالتهاب الرئوي، أدى إلى مشكلة في التنفس وتم وضعه على أجهزة تنفس، إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة، تاركاً خلفه أعمالا فنية مميزة في الدراما والسينما سيظل يتذكرها الجمهور.





تميز الفنان لطفى لبيب بتاريخ كبير في السينما والدراما، حيث قدم أكثر من 100 فيلم سينمائي، وأكثر من 30 عملا دراميا، وعمل مع نجوم كبار مثل النجم الكبير عادل إمام في عدد من الأفلام آخرها السفارة في العمارة، كما ساند عددا من نجوم الفن في ظهورهم بأولى بطولاتهم مثل مي عز الدين، وحسن حسني، ومحمد سعد، وأحمد مكي، وغيرهم.



