أطلق الفنان السوري ساموزين أولى أغنيات ميني ألبومه الجديد بعنوان «باب وخبط»، الذي يحمل نفس اسم الألبوم ويتضمن خمس أغنيات متنوعة تناسب أجواء الصيف.

وكشف ساموزين في بيان صحفي أن عودته للجمهور هذه المرة تحمل رؤية مختلفة، حيث حرص على اختيار الأغنيات بعناية كبيرة لتلبي مختلف الأذواق الفنية، مشيراً إلى أن الألبوم هو البداية لخطة فنية متكاملة تشمل طرح ميني ألبوم آخر يضم خمس أغنيات شتوية خلال الفترة القادمة.

وأعلن ساموزين عن مفاجأة لجمهوره بعودته للإخراج بعد غياب دام 15 عاماً منذ إخراجه كليب «هتعرف قيمتي»، حيث قام بنفسه بإخراج فيديو كليب أغنيته الجديدة.

وأضاف أنه يعمل حالياً على عدد من الأغنيات بالتعاون مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين البارزين.

يذكر أن أغنية «باب وخبط» من كلمات محمد بنداري، ألحان محمد شحاتة، توزيع محمود صبري، والميني ألبوم من إنتاج ساموزين.