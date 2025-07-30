تستعد النجمة اللبنانية نيكول سابا للعودة بقوة إلى الساحة الغنائية بمفاجأة صيفية جديدة، إذ أعلنت عن قرب طرح أغنيتها المنتظرة «خد هنا» عبر موقع يوتيوب والمنصات الموسيقية كافة.

الأغنية من كلمات أحمد جابر، ألحان علي الخواجة، توزيع أمين نبيل، وهندسة صوت ماهر صلاح، وقد روجت لها نيكول أخيراً عبر حساباتها الرسمية معلقة: «استعدوا لصيف نار».

وتواكب الأغنية الجديدة نشاطاً فنياً مكثفاً للنجمة اللبنانية، إذ تستعد لإطلاق مجموعة من الأعمال الغنائية خلال الفترة القادمة، إلى جانب إحياء عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.

وعلى الصعيد الدرامي، حققت نيكول سابا نجاحاً كبيراً في موسم رمضان 2025 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسل «وتقابل حبيب»، الذي جمع نخبة من نجوم الدراما المصرية.