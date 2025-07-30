الفنانة المصرية وفاء عامر
الفنانة المصرية وفاء عامر
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أكدت وزارة الداخلية المصرية أن صانعة المحتوى التي تدعى «بنت الريس حسني مبارك» اعترفت بفبركة الادعاءات عمداً على الفنانة وفاء عامر واتهامها بالتجارة في الأعضاء.

وأوضحت في بيان رسمي بأن التحريات الأمنية كشفت هوية المتهمة، وتبيّن أنها صانعة محتوى تُدعى «بنت الريس حسني مبارك»، تقيم بمنطقة إمبابة في الجيزة، ضبطت أثناء وجودها بالإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفين أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية بها تحويلات مالية واردة من الخارج، وبمواجهتها، اعترفت المتهمة بفبركة الادعاءات عمداً بغرض جذب المشاهدات وتحقيق أرباح من منصات التواصل الاجتماعي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

من جانبها، علّقت وفاء عامر على الواقعة في أول رد رسمي، مؤكدة أنها تتعرض لحملة تشويه ممنهجة للنيل من سمعتها. وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الستات»، بأن اختيارها لم يكن عشوائياً، بل كان مقصوداً كونها شخصية جماهيرية.

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