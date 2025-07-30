أعلنت مجموعة روتانا للموسيقى التعاقد مع الفنانة السعودية الصاعدة هتاف، في إطار دعم المبدعين فنياً وللمواهب الشابة.

وكشف حساب «روتانا موسيقى» على منصة «إكس» التوقيع مع هتاف من خلال بيان عنونه بـ«نجمة سعودية قادمة في بيت روتانا». وقال البيان: «في إطار دعم مجموعة روتانا للموسيقى لكل ما هو مبدع فنياً، سيكون الجمهور السعودي والعربي على موعد مع ولادة أحدث نجمة سعودية شابة اسمها كوصفها «هتاف»، وقّعت في الرياض عقداً انضمت بموجبه إلى روتانا». وأعلنت المجموعة أن أولى ثمار هذا التعاقد سيكون عملاً فنياً جديداً بعنوان «قبل ما تمشي» سيصدر قريباً. وبدأت هتاف أول خطوة احترافية في مشوارها بالالتحاق بمعهد الموسيقار الراحل ناصر الصالح، وشاركت كورالاً على أضخم المسارح مع عدد من النجوم، منهم: عبدالمجيد عبدالله، ماجد المهندس، حسين الجسمي، أحلام، وآخرون.