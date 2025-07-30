اعتذرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد للفنانة نوال، إثر تصريحاتها حول سحب الجنسية من نوال.

وشاركت فجر رسالتها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وكتبت: «أخطأت بحقك يا نوال كفنانة لا إنسانة كثيرًا، وقسوت عليك في نقدي، بل وتحملتِ عليّ أحيانًا، وأكيد جرحت مشاعرك كفنانة مرهفة الحس».

وأكدت محاولتها التواصل مع الفنانة الكويتية هاتفيًا لكنها لم تنجح، فلجأت إلى شقيقتها «نجاح» لإيصال اعتذارها، لكنها قررت أيضًا نشر رسالتها علنًا لتصل للجميع.

وأضافت «هل تصدقين لو قلت لك إنني في صلاتي استغفر ربي أن يسامحني إن آذيتك أو جرحتك؟ اللهم اغفر لي إن آذيت نوال أو تسببت لها في شيء يضرها».