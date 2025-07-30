كشف محمد الديب، مدير أعمال الفنان المصري لطفي لبيب، تطورات الحالة الصحية له بعد دخوله المستشفى خلال الساعات الماضية للمرة الثانية، ما أثار قلق متابعيه ومحبيه من الجمهور.

وطلب مدير أعمال لطفي لبيب في تصريح خاص لـ«عكاظ» من جمهور لبيب الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكداً أن تدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ استدعى نقله إلى المستشفى.

وأوضح الديب أن لطفي لبيب تعرض لنزيف بالحنجرة نتيجة الالتهاب الرئوي، ولكنه لم يفقد الوعي أو يدخل في غيبوبة كما أُشيع، مضيفاً أنه يعاني من آلام شديدة، متمنياً أن يتخطى هذه الوعكة الصحية.

وسبق أن كشف نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان أشرف زكي في تصريح لـ«عكاظ» عن الحالة الصحية للطفي لبيب، قائلاً إن حالته الصحية حرجة ويخضع لمراقبة دقيقة من الأطباء، مطالباً محبيه وجمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وفي سياق مختلف، شارك لطفى لبيب أخيراً كضيف شرف خلال مسلسل «سيد الناس»، الذي عُرض في رمضان الماضي، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، وضم العمل كلاً من أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم وآخرين.