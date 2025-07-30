يستعد الفنان اللبناني جورج وسوف «سلطان الطرب»، لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات صيف 2025 في مصر بمنطقة الساحل الشمالي، غداً (الخميس).

ووصل جورج وسوف مساء أمس إلى مطار القاهرة واستقبله الجمهور بالورود والترحاب، استعداداً لإجراء بروفات خاصة بصحبة فرقته الموسيقية قبل الحفل.

ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة، إلى جانب مجموعة من أعماله الجديدة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من عشاقه في الوطن العربي.

وعلى جانب آخر، يحيي جورج وسوف حفلاً جديداً في لبنان 15 أغسطس، ضمن حفلات موسم الصيف.

وكان جورج وسوف قد احتفل أخيراً بزفاف ابنه حاتم، وسط أجواء مبهجة بحضور نجوم الفن، وظهر وسوف جالساً على كرسي ويتلقى التهاني من أصدقائه الفنانين وأفراد عائلته.